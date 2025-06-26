14'üncü kattaki dehşet: Savcı, Şeyma'nın ölümüne cinayet dedi!

Daire girişinde koridorda dağınık şekilde eşyalar, katlanmış halı, kırılmış mobilya cam parçasının olduğu eşyaların girişe engel şekilde bulunduğunu tespit eden ekipler, yatak odasında uyuyan maktulün erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu'yu gözaltına aldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 15 Mart'ta Etimesgut'taki Demirel Blokları'nda oturan Şeyma Gökçe 14'ncü kattan düşme sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara 'da yaşadığı binanın 14'üncü katından düşen Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, şüpheli Hüseyin Uyucu hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

"ÖLMEK İSTEDİĞİNİ ANLATTI"

Ankara'ya taşındıktan sonra birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Uyucu, "Sevgili olduktan sonra bana 'küçük yaşta cinsel tacize uğradığını' bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu, birkaç sefer intihara teşebbüs ettiğini, evden kaçtığını, ölmek istediğini anlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Olay gününe kadar maktulle aralarında herhangi kavga olmadığını iddia eden Uyucu, kahvaltı yaptıkları sırada kıskaçlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Gökçe'nin yatak odasına giderek kıyafet dolabını hızlı bir şekilde çekince dolabın aynasının kırıldığını öne sürdü.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Uyucu, beyanlarına şöyle devam etti:

"O sırada protezim takılı değildi ve tek bacak haldeydim. Kendisine sarılıp zarar vermemesi için sakinleştirmeye çalışsam da tek bacak olduğum için gücüm yetmedi.

Kendisinden protezimi ve silikonu vermesini istedim ancak aynı şekilde salona giderek yere bardak fırlatıyordu. Yanıma gelerek silikonu bana verdi ve protezimi taktım.

Kendisini sakinleştirmeye çalıştım ve cam kırıklarından zarar görmemesi için terlik giymesini istedim.

Bir süre terliği giymedi. Ayaklarının altı cam kırıklarından dolayı kesilmişti. Gün içinde ağrılarım nedeniyle reçeteli olan haplarımdan toplamda ayrı ayrı 6 adet içtim ve uyuyakaldım.

O esnada Şeyma da benimle birlikte yataktaydı. Şeyma'nın üzerinde bana ait bordo renkli tişört ve kendisine ait pembe renkli eşofmanı vardı. Aynı gün saat 19.50 sıralarında polisler evime girmişler ve bana 'kız arkadaşın nerede' diye sorduklarında ben de kendilerine 'evde abi' diye cevap verdim.

İkametime polisler ile baktığımda ikametimin tertemiz olduğunu, Şeyma'nın valiz, hurçlar ve poşetlerinin kapı önünde olduğunu gördüm. Polisler o sırada bana Şeyma ile ilgili sorular sordular. Kötü bir şey olduğunu anladım.

Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisiyle aramız çok iyiydi, kendisini seviyordum ve evlilik planları yapıyorduk."