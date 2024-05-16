14'üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu kişinin üzerindeki aramada 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim ile el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 14'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur’an-ı Kerim, el yazması İslami eser ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.