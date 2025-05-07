15 baraka kül oldu

İstanbul Silivri'de Roman vatandaşların kaldığı 15 baraka ile bir samanlık yandı.

15 baraka kül oldu

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan barakada yangın çıktı.

Bir barakadan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler diğer barakalara sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. , itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

15 BARAKA YANDI

Jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Yangın sırasında 15 baraka ile bir samanlığın yandığı tespit edilirken, bu barakalarda yaşayan Roman vatandaşlar ise belediyenin belirlediği misafirhanelere yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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