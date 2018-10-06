Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin 952 kutu sahte şampuan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte şampuanlar bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, farklı markalarda 14 bin 952 kutu sahte şampuan ele geçirdi.
Sahtecilik iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
15 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da bir depoda yapılan aramada yaklaşık 15 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda 14 bin 952 kutu sahte şampuan ele geçirildi.