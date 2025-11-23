15 bin öğretmen ataması bugün

Bugün 15 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branş, 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliği oldu.

Özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği en fazla kontenjan ayrılan diğer branşlar arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.

Bugün yapılacak atama ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.