15 bin öğretmen ataması bugün
23.11.2025 12:13
Son Güncelleme: 24.11.2025 08:55
NTV - Haber Merkezi
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 15 bin yeni öğretmenin ataması yapılacak. Bugün yapılacak atama ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.
Atamada en fazla kontenjan ayrılan branş, 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliği oldu.
Özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği en fazla kontenjan ayrılan diğer branşlar arasında yer aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.
Bugün yapılacak atama ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.