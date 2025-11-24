15 bin öğretmen atanıyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden, iz bırakan pek az meslek bulunuyor. Her birimiz öğretmenlerimizi bugün bir kez daha özlemle yad ediyoruz. Tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum.

Görevlerinin kendilerine öğrencilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk atamadan emekliliğe kadar sabır isteyen özveri isteyen saygın bir meslektir. Öğretmenlik mesleği diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır. Öğretmen öğrencisine sadece bilgi aktarmaz. Aynı zamanda ufkunu da genişletir.