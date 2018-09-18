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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 15 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara, Bursa, Isparta ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.