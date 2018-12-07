Diyarbakır’da 19 yaşındaki Rojbin Yetiş boşanma aşamasında olduğu ve 15 gün önce de karakolluk olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde ikamet eden 2 çocuklu Rojbin Yetiş, dün gece tartıştığı eşi Mahsun Yetiş tarafından 10 yerinden bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yetiş’i hastaneye kaldırdı. 2 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Rojbin ve Mahsun Yetiş’in yaklaşık 15 gün önce kavga ettikleri ve karakolluk oldukları öğrenilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışmada katil kocayı kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakaladı.



Mahsun Yetiş’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.