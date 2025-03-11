15 günde bir kâbusu yaşıyorlar: Alarm, pos makinası ve internet hiç çalışmıyor

Hırsızların bazen gündüz saatlerinde firmalara ait kıyafetlerle gelerek hırsızlık yaptığını, daha çok gece saatlerinde bu hırsızlıkların tekrarlandığını ifade eden çevre sakinleri, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

"HIRSIZLAR CEZASINI ÇEKSİN"



Hırsızların cezasını çekmesini söyleyen Hanife Özdemir, "Valla kabloları çalıyorlar. Çok sıkıntı çekiyoruz. Çocuğun ödevi var. İnternetten ödev yapıyor. İnternet kablosu çalındığı için çocuklar internetten ödevini yapamıyor. Hırsızlar cezasını çeksin diyoruz. Mahallemizi rahat bıraksınlar" şeklinde konuştu.

"BAŞKA FİRMALARIN KIYAFETLERİNİ GİYİP TAKLİT EDEREK HIRSIZLIK YAPIYORLAR"



Mahalle sakini Recep İslam, "İnsanlar bu sefer sesini çıkarmıyor. Başka firmaların kıyafetleri, elbiseleri bunları nasıl tedarik ediyorlar bilmiyorum ama muhtemelen her yerde satıldığından alıyorlar, giyiyorlar. İnsanları bu şekilde kandırıyorlar. Adamların üstünde elbise var, araba var. Ses çıkarmıyorsunuz haliyle." dedi.



Kendisinin esnaf olduğunu dile getiren İslam, "Alarm, post makinası, yazar kasa post bunların hiçbiri çalışmıyor. Ve 10 günlük bir süre. Ve bu yazar kasa, post çalışmadığı zaman bilgi devlet tarafına gönderemiyorsunuz. Bunun da belli bir cezası var. Ben şimdi bu cezayı kendim mi ödeyim, firmaya mı ödeteyim." diye isyan etti.