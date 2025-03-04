15 gündür yanan metan gazı yangını söndü

Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 2 gün önce çıkan metan gazı ise yanmaya devam ediyor.

Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede D-100 kara yolu yan yol Ankara Caddesi'nde 2 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde çıkan metan gazı ise yanmaya devam ediyor.



AFAD, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor. Caddede araç girişine izin verilmiyor.



Gazdan numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturmuştu.