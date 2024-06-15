15 Haziran tarihli son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremleri inceliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgiler AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08.11 sıralarında bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olarak belirtildi. Yapılan ölçümlere göre deprem 7.5 kilometre derinlikte gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.3 olarak ölçüldü.