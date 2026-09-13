15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek , 15 ilde “ Ailem Güvende ” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturmalarda; fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini duyuran Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır."

MASAK 'A TAKILDI

Soruşturmaların mali boyutuna da değinen Bakan Gürlek, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, "Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır." dedi.

“MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Gürlek, paylaşımında "Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine de yer verdi.