15 ilde eğitime kar engeli

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KAYSERİ



Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

VAN



Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisinin sürmesi nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği belirtilerek, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.



Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde, devam eden olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, ilimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.



Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, böbrek hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacaklar."



GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.



Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SİİRT

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.



Yağış nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma eğitime ara verildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.



BİNGÖL



Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



ŞIRNAK

Şırnak il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bununla beraber olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.



Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.



MARDİN

Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.



GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.



Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU



Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

