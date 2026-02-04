15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu. 58 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2 haftada 15 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bu şüphelilerden 58'i tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek ‘Siber Dolandırıcılık’ suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

-Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"