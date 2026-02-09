15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 40 kişi tutuklandı

Yüksek kazançlı yatırım yapma vaadiyle toplamda 127 milyon TL'lik parayı kurmuş oldukları 49 ayrı paravan şirkete ait banka hesaplarına yatırttıkları, şirket hesaplarına gelen paraların farklı banka hesapları ile kuyumcu/döviz büroları ile kripto platformuna aktararak dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan şüphelilere operasyonda düzenlendi.

Teknik dosya kapsamında koordineli şekilde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ile yapılan araştırmalar neticesinde, 109 şüpheli tespit edilirken, 44 şahsın çoğu başta dolandırıcılık suçlarından olmak üzerine farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 65 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 14 ilde çalışam başlatıldı.

İstanbul, Gaziantep, İzmir, Adana, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Mardin, Muğla, Rize ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 63 şüpheli şahıs yakalanırken; devam eden çalışmalarda konuya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs daha yakalanarak toplam 68 şüpheli yakalandı.

Toplamda 6 şüpheli şahıs savcılıktan tarafından serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartıyla* serbest kaldı. 52 şüpheli şahsın ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 12'si Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken, 40 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.