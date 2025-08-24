15 kişi saydı: Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen aşiret düğününde, gelin ve damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para ve 5 kilo altın takıldı. Paralar, 15 kişinin yardımıyla sayıldı.
Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi.
5 binden fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.
PARALAR VALİZLERE SIĞMADI
Düğünde takılan para ve altınlar, toy babaları adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı.
Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar toplam 5 bin kişi katıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Kocaeli Gebze
- Düğün