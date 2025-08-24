15 kişi saydı: Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı

5 binden fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi.

PARALAR VALİZLERE SIĞMADI



Düğünde takılan para ve altınlar, toy babaları adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı.



Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar toplam 5 bin kişi katıldı.