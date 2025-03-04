15 kurşunla öldürülmüştü! Sanıklara ceza yağdı!

Genç adam 15 kurşunla öldürülmüştü, 3 sanığa ceza yağdı





Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, husumetli iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah A. (31), Çağrı T. (23) ve Ömer K. (32) isimli 3 arkadaş, diğer grupta bulunan Emrah Akkuş'a (30) kurşun yağdırdı. Emrah Akkuş hayatını kaybetti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme", "Olası kastla silahla yaralama", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.



Sanıklardan şikayetçi olan ve ağlayan maktulün annesi Simamperi, "Ciğerimi bilerek öldürdüler, olayı tasarladılar. Oğlumun kefenini açarken kurşun yaralarını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini gördüm, 15 kurşun yemiş. Gerekli cezayı vererek yüreğime bir damla da olsa su serpin" diye konuştu.



" PİŞMANIM, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"



Son sözleri sorulan tutuklu sanık Abdullah A., "Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Maktul, bana ve çalışanıma yönelik darp eylemi gerçekleştirdi. Ben olayı büyütmek istemediğim için çevreden yardım istedim. En son mekanı kapatacağım esnada olay meydana geldi. Kasıtlı, bilerek, isteyerek yapılan bir şey değildir" şeklinde konuştu.



Tutuklu sanık Çağrı T. ise "Pişmanım. Olayda Öldürmeye dair kastım yoktur. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.



Öldürme kastı olmadığını belirten sanık Ömer K., "Maktul yanıma geldiğinde göğsüme yumruk attı ve elini belini attı. Silah çıkaracağını düşündüm. Ben yere ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu" dedi.



KARAR AÇIKLANDI



Mahkeme heyeti, sanık Abdullah A.'ya "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.



Sanık Çağrı T., Emrah Akkuş'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ömer K. de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl hapis, ayrıca Mehmet C.'yi yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.