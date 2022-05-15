15 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 10 can kaybı, 1154 yeni vaka

Türkiye'nin 15 Mayıs 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 1154 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 20:51 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 20:52

15 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 10 can kaybı, 1154 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 120 bin 183 Covid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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