15 Mayıs'ta okullar tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil mi oldu?

Seçimden sonraki gün 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı, binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, 15 Mayıs'ta okullarla ilgili alınan karar açıklandı. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi?



15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.



Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.



SEÇİMDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?



Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.