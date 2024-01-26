15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü

Zonguldak-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde, S.E.'nin (43) kullandığı otomobil, Sapça mevkisinde 15 metre yükseklikteki istinat duvarından kara yoluna düştü.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta'nın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada ağır yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü S.E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Ermiş ve Eliusta'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Öte yandan güvenlik önleminin alındığı kara yolunda polis ekipleri otomobilin düştüğü yerde kazaya dair iz ararken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz da incelemelerde bulundu.



Otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.