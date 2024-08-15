15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı

Kaza Ümraniye TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Hakan isimli bir sürücünün hakimiyetinde olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.
Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, lüks aracın içindeki bir yolcu elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya müdahale etti.
Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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