15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı

Kaza Ümraniye TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Hakan isimli bir sürücünün hakimiyetinde olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.