15 Nisan ne günü? (Dünya Sanat Günü'nün anlam ve önemi)

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü, sanatın insanlık tarihindeki dönüştürücü ve birleştirici gücünü vurgulayan uluslararası bir etkinliktir. Bu özel gün, 2012 yılında Uluslararası Sanat Derneği (IAA) tarafından ilan edilmiş ve UNESCO tarafından da desteklenmektedir. Tarihin en büyük sanatçılarından biri olan Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın seçilmesi, sanatın evrensel değerlerini simgelemektedir. ​