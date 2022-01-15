15 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 177 can kaybı, 63 bin 967 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 15.01.2022 - 19:55

15 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 177 can kaybı, 63 bin 967 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 384 bin 263 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 16 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,23 olarak kayıtlara geçti. 'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın."

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