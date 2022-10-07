15 öğrenciyi arı soktu, okula 1 gün ara verildi

Ertuğrulgazi mahallesinde eğitim öğretime devam eden Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda, teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar.

Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırırken 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 ekibiyle öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine

gönderildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.