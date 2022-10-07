15 öğrenciyi arı soktu, okula 1 gün ara verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda ağaçta bulunan yaban arılarının kovanına sopa sokup karıştıran öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, eğitime 1 gün ara verildi.

15 öğrenciyi arı soktu, okula 1 gün ara verildi

Ertuğrulgazi mahallesinde eğitim öğretime devam eden Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda, teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar.

Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırırken 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 ekibiyle öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

15 öğrenciyi arı soktu, okula 1 gün ara verildi - 1

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine
gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.

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