15 Şubat tarihli son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

15 Şubat tarihli son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 15 Şubat tarihli listesini araştırmaya başladı. AFAD, son depremler hakkındaki verileri anlık olarak paylaşıyor. 

AKYAKA DEPREMİ

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 02:55'de Muğla Akyaka Ula merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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