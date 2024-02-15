15 Şubat tarihli son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 15 Şubat tarihli son depremler listesini araştırmaya başladı. AFAD, son depremler hakkındaki verileri anlık olarak paylaşıyor.



AKYAKA DEPREMİ



AFAD'ın paylaştığı veriye göre, saat 02:55'de Muğla Akyaka Ula merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.