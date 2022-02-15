15 Şubat corona virüs tablosu: 309 can kaybı, 94 bin 730 yeni vaka

Türkiye'nin 15 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 15.02.2022 - 19:36 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 19:50

15 Şubat corona virüs tablosu: 309 can kaybı, 94 bin 730 yeni vaka

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Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

'de son 24 saatte 461 bin 955 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 102 bin 673 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,78 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

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