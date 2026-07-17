15 Temmuz çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar
17.07.2026 15:29
139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 4'ü firari 139 sanık hakkında karar açıklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler'in hükümle birlikte tutuklanarak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 368 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme, tutuksuz sanık Okan Kurt'u da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, hükümle birlikte tutuklandı.
Hulusi Akar'ın emir subayı tutuklu sanık eski yarbay Levent Türkkan'ın "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Cengiz Aydın'a da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 368 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Ankara Adliyesinde.
17 SANIK HAKKINDA YENİ HÜKÜM
Mahkeme ayrıca aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi orgeneral Akın Öztürk, albay Cemil Turhan, tuğgeneral Hakan Evrim, tümgeneral Kubilay Selçuk, tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün bulunduğu 17 tutuklu sanığı "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.
Diğer sanıkların da farklı suçlardan 12 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.
Haklarında çıkartılan yakalama kararları devam eden sanıklar Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala yönünden ise dava dosyasının tefrik edilmesine hükmedildi.