15 Temmuz çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar

17 SANIK HAKKINDA YENİ HÜKÜM

Mahkeme ayrıca aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi orgeneral Akın Öztürk, albay Cemil Turhan, tuğgeneral Hakan Evrim, tümgeneral Kubilay Selçuk, tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün bulunduğu 17 tutuklu sanığı "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıkların da farklı suçlardan 12 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmalarına karar verildi.

Haklarında çıkartılan yakalama kararları devam eden sanıklar Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala yönünden ise dava dosyasının tefrik edilmesine hükmedildi.