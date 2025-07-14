15 Temmuz darbe davalarında son durum: 4 bin 897 darbe zanlısı mahkum oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı.



Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri; Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 2. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Tümgeneral Kubilay Selçuk, Genelkurmay Proje Yönetim Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli darbeyi planlayıp hayata geçirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davalarda bin 634 asker ve sivil imamlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

85 GENERALE HAPİS CEZASI



Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Bin 366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.

Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general ve 536 subay var. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi. Bunlarınsa bin 165'i er, 154'ü ise askeri öğrenci.

ASLİ FAİL OLARAK CEZALANDIRILDI



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Daire, Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yeniden yargılama sonrasında Yazıcı, asli fail olarak cezalandırıldı.



Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 4 sivil imam ile 15 eski askere "77 kişiyi kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY TARAFINDAN CEZA BOZULDU

Yargıtay tarafından cezası onanan sanıklar arasında FETÖ'nün sivil imamları ile Meclis ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilotlar da bulunuyor.



Dosyada, 39 sanık hakkında verilen beraat ve mahkumiyet kararıysa Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozuldu.

Sanıkların yeniden yargılaması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince sürüyor.



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin çatı davada ise aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptılıdı.