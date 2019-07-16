Tekirdağ'da Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla "suç ve suçluyu övmek" suçundan polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.