15 Temmuz davalarında son durum. Bin 634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişiye müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Bin 634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi hakkında müebbet, bin 891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi.

Toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet, 2 bin 870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı.

85 ESKİ GENERAL VE AMİRALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, bin 116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er,

61'i ise askeri öğrenci.

24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda bin 366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi.

26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda bin 891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı.

YARGITAY 241 DARBE GİRİŞİMİ DAVASINI ONADI, 16'SINDA KARAR BOZULDU

Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273’ü temyiz incelemesi için Yargıtay ’a gönderildi. 241’i Yargıtay tarafından onandı, 16’sında karar bozuldu.

16’sının ise Yargıtay’da incelenmesi devam ediyor.