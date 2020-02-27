15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi bacağından yaraladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir polis memuru, belindeki silahının alınması sonucu kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı.



Olay, saat 23.15’te Esenler’de bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otogarda görevli olan polis memuru evine gitmek için metroya binmek istedi. Polis memuru, metroyu beklerken kimliği belirsiz bir kişi, arkasından yaklaşarak belindeki silahını aldı. Belindeki silahının alındığını fark eden polis memuru ile şüpheli arasında bir arbede yaşandı. Daha sonra şüpheli, polis memurunu bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan ve polisin yaralı olarak yerde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, otogarda geniş güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otogarın ve metro istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinin de incelemeye aldığı öğrenildi.