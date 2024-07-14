15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sahil Güvenlik Botu ziyarete açılacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-909 Sahil Güvenlik Botu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıymetli Aydınlılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-909 Sahil Güvenlik Botu, 15 Temmuz 2024 günü 09.00-18.00 saatleri arasında Kuşadası - Marina Sahil Güvenlik İskelesi’nde ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir" ifadeleri yer aldı.