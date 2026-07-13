15 Temmuz gazisi ayağında 30'a yakın şarapnelle yaşıyor

FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan Kaan Şimşek, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla girişime karşı koymak için arkadaşlarıyla ilk önce Kızılay'a gittiklerini ardından Genelkurmay Başkanlığı önüne geçtiklerini anlattı.

Helikopterden açılan ateş sonucu ağır yaralandığını dile getiren Şimşek, "Temmuz ayında üşüdüğümü hissettim ilk defa. Terliyorsunuz. Kimse bizi almaya yanımıza gelemedi. Çünkü hala helikopter tehdidi, ateş tehdidi var. Ambulans hiç giremiyor. Güvenlik güçleri, polisler ortada hiç yok. Giremiyorlar." dedi.

BACAĞINDA 30'A YAKIN ŞARAPNEL PARÇASI BULUNUYOR

Şimşek, yaklaşık 127 gün tedavi gördüğünü ve sol bacağında 30'a yakın şarapnel parçası bulunduğunu belirterek, "Ben bel altından yaralandım. Sol bacağımda 30'a yakın şarapnel var. Aldırdıklarımı saymıyorum. Aldırdığım şarapneller eklem yerlerimde yürümeme engel olan şarapnellerdi. 4-5 operasyon geçirdim bacağımdan. Hala adele kaybı, sinir kaybı, his kaybı yaşıyorum. Ama ayaktayız. Bugün olsa yine o darbeye karşı sokağa çıkarız." diye konuştu.

15 Temmuz'un öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yine yapılsa yine çıkarız. Bugün yapılan bir darbe değil. Biz belki darbe görmedik. Gördüğümüz darbeler, en son darbeler, küçük darbeler. Yaşımız yetmez, büyüklerimizin bize anlattıkları darbelerde hiç böyle bir darbeyle karşılaştıklarını görmedim, duymadım. Öyle bir darbe söz konusu değil. Böyle darbe de yapılmaz zaten. Bu darbe değildi. Darbeler genellikle biliyorsunuz batı entegreli olur. Oradan aldıkları güçlerle darbeler yapılır ama böyle değil. Bu içerdendi. İnsanların iradesi, milli iradeye yapılan, demokrasiye yapılan darbe ama buradaki bambaşka bir şeydi. Ümmetin arkasında olan bir ülkeye yapılan darbeydi."

"BEDELLER ÖDENEREK BUGÜNE GELİNDİ"

Okullarda öğrencilerle bir araya gelerek 15 Temmuz'u anlattıklarını belirten Şimşek, vatanın korunması uğruna büyük bedeller ödendiğini, yalnızca 15 Temmuz'da değil, terörle mücadelede ve Kıbrıs'ta da milletin ağır bedeller ödediğini dile getirdi.

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin her karış toprağında ciddi bedeller ödenerek bugüne gelindi. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bedel ödemek kan dökmekle olmaz. Bedel ödemek oynattığın kalemle olur, okuduğun kitapla olur, geleceğini nasıl şekillendirdiğinle olur. Darbeler tarihini iyi okumalı çocuklar. Bu darbelerin bu ülkelere neler getirdiğini ve neler götürdüğünü, daha çok götürdüklerini anlamaları lazım. Her bir oynattığınız kalemle ülkenin her bir düşmanına bir kurşun sıkmış gibi olursunuz. Dolayısıyla eğitimle, ilimle, bilimle bedel ödeyerek ülkesini savunsunlar, ciddi yerlere getirsinler. Dünya çapında büyük bir ülke olalım. Sizin ödediğiniz bedellerle sizden sonraki nesiller de rahat yaşasınlar."

"BİZE ACI BİR HATIRA OLARAK KALDI"

Bacağında 10 yıldır taşıdığı şarapnel parçalarının düşmanın değil, kendi askerinin mermisinden kaldığını ifade eden Şimşek, "Kendi devletimin askerinin mermisini taşıyorum vücudumda. Bizi en çok rahatsız eden, içimizi acıtan da bu zaten. Ben yaralanmışım, vücudumda herhangi bir uzvum kopabilirdi. Bunlar hiç bizim için dert değil." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Şimşek, aldıkları yaraların ve döktükleri kanın kendileri açısından hiçbir önem taşımadığını belirterek, "Kendi vergilerimizle alınan mermiler şu an vücudumuzda geziyor. Bizi yaraladı, bizi parçaladı, yarım bıraktı. Maalesef bu bize tabii acı bir hatıra olarak kaldı. Ömür boyu da bunu taşıyacağız biz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı, milli iradeyi ve demokrasiyi korumak olduğunu, ülkenin geleceğini çalmak isteyen darbecilere geçit verilmediğini dile getiren Şimşek, "Bundan sonra da insanlarımıza bu tür beyni ve kalbi çalınmış insanların arkasında durmayıp sadece ülkesi için çalışmalarını tavsiye ediyorum." dedi.