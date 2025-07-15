15 Temmuz gecesinden acı miras: Vücudunda kurşunla 9 yıl

Musa İlhan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bahçesinde açılan ateşle gazi oldu. İlhan'ın kalbinin iki santimetre altına kurşun isabet etti ve ölümden döndü. İlhan'ın kalbindeki kurşun risk nedeniye çıkarılamıyor ancak sağlığına da ciddi bir etkisi bulunmuyor. "Mesele vatansa gerisi teferruat." diye konuşan İlhan, "AKOM'a gittiğimde niyetimiz AKOM'dan sonra da boğaz köprüsüne geçmekti. AKOM'a girer girmez ateş edildi. Ateş açılacağı hiç aklımızın ucuna gelmemişti." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesini tekrar yaşayarak anlatan İlhan, "Sonrasında tekrar gittim. Devamını hatırlamıyorum. ‘Burası bizim iş yerimiz, burası bizim toprağımız, sen askersin senin yerin kışla' diye bağırıyormuşum. Yanımdaki hocam ve arkadaşlarım, 'Vuracaksan vur' diye yürüdüğümü söylüyor. İki dakika sonra vurulmuşum zaten." diye konuştu.

"YİNE KOŞA KOŞA ŞEHİT OLMAK İÇİN GİDERİM"



İlk uyandığında hemşireye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşayıp yaşamadığını sorduğunu sözlerine ekleyen İlhan, "Hemşire hanım, ‘Cumhurbaşkanı yaşıyor. Sen kendine bak.' demişti. Gazilik bir Müslüman için nişandır. Şu yarım, engelli halimle 21 yaşında bir kızım var. Nasip olursa 3 ay sonra bir kızımız daha olacak. O kızımı ben kundakta bırakırım yine koşa koşa şehit olmak için giderim." şeklinde konuştu.