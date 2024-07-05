15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar ve hayatını kaybedenler her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde hatırlatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.
RESMİ TATİLDE KAPALI OLAN YERLER
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.
Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.
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