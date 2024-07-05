15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 'nün yıldönümü yaklaşıyor. 8 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılacak. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar ve hayatını kaybedenler her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde hatırlatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 

15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi? - 1

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

RESMİ TATİLDE KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...