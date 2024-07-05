15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar ve hayatını kaybedenler her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde hatırlatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.