15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, yüz binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de meydana gelen darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları anmak için kutlanır. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün olup olmadığı, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Her yıl darbe girişiminde hayatını kaybeden fedakar vatandaşlarımız için, kutlanan bu özel günün hangi güne geldiği sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

15 TEMMUZ RESMİ Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor? - 1

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelmektedir.

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