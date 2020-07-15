15 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı (Şans topu sonuçları 2020)

Milli Piyango Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte 15 Temmuz Şans Topu çekilişinin şanslı numaraları...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 22:14

15 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı (Şans topu sonuçları 2020)

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 996. çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 8, 15, 16 ve artı 10 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 772 bin 881 lira 32 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 385 bin 422 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti.

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