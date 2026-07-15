15 Temmuz şehidi Van'daki mezarı başında anıldı

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, "Rabbim rahmet etsin, mekânı cennet olsun. Rabbim bu vatana, bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

Programa kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.