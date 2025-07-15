15 Temmuz şehidi Yunus Uğur: Düğün hazırlığı yapıyordu

Stajyer polis memuru Yunus Uğur, Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevliydi.



Helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na

geçici görevle gitti.



15 Temmuz darbe girişiminde çalışma arkadaşlarıyla bombaların hedefi oldu..



Ankara'da hayatını kaybeden şehitler arasında Yunus Uğur da vardı.



"BİZİM İÇİN HALA DÜN GİBİ TAZE"



Baba Ramazan Uğur, "Her 15 Temmuz'da o acıları yeniden yaşıyoruz. Bizim için hala dün gibi taze." dedi.

