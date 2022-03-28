15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza

Kaza, saat 07.20 sıralarında Üsküdar Altunizade sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan lüks otomobil, hızını alamayınca Altunizade sapağında bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Araçtakilerin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar kullanılamaz hale gelen lüks otomobilden, yaralı olarak iki kişiyi çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların otomobilden çıkardığı yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. Yaralılar tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 2 yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.



Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.