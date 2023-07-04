15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup trafikte tartıştı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Araya girenlerin ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı O-1 karayolu üzerinde Beşiktaş istikametinde iddiaya göre trafikte tartışıp araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı.

Bu sırada silah çeken kişiyi araya giren vatandaşlar engellemeye çalıştı.

Yaşanan olay trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga - 1

Görüntülerde silahlı kişiye engel olmaya çalışan motosikletliler ve bir kadın görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında silahlı kavga - 2

Silahlı kişiye engel olmak isteyen kadının yere düştükten sonra kalkıp, elinde silah olan kişiye engel olmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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