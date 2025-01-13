15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? 2025 yılı tek-çift yön köprü ve otoyol geçiş ücretleri

2025 yılı için 15. Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçiş ücretleri belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından her gün milyonlarca İstanbullu tarafından işe gidip gelmek için kullanılan köprü ve otoyollar için yeni ücret tarifesi açıklandı. Peki, 2025 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Tek-çift yön geçiş ücreti ne kadar?



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 2025 GEÇİŞ ÜCRETİ



İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi. Böylelikle bir araç sürücüsünün gidiş geliş çift yön köprü ücreti 94 TL'ye yükseldi.

