15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde polis ekibi kaza yaptı.



Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Üsküdar yönüne giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.