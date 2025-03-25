15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli polis ekibi kaza yaptı. Kazada iki polis yaralandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde polis ekibi kaza yaptı.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Üsküdar yönüne giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.
Kaza sırasında iki polis yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan iki polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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