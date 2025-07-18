15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda araç yangını
İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen otomobilde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.
O sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, yangına beton mikserindeki suyla müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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