15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü iki yönlü bir süre kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köprü, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü iki yönlü bir süre kapatıldı
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Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü iki yönlü bir süre kapatıldı - 1

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü iki yönlü bir süre kapatıldı - 2
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