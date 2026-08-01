15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dizi çekimi. 3 gece trafiğe kapacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da çekimleri devam eden "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde gerçekleştirilecek film çekimleri için geçici trafik düzenlemesi uygulanacak.



Çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

03 Ağustos 2026 Pazartesi günü 01.00-05.00 saatleri arasında,

04 Ağustos 2026 Salı günü 01.00-05.00 saatleri arasında,

05 Ağustos 2026 Çarşamba günü 01.00-05.00 saatleri arasında,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.

Bu sürede trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.



Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken belirtilen tarih ve saatleri dikkate almaları gerektiğini belirtildi.