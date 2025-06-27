15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı. İlhan Arık adlı kişi hayatını kaybetti.
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı.
Sağlık ekiplerimim yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde İlhan Arık (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu.
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