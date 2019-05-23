15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00 sıralarında 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı.

Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.

Kurtarma botuna alınan Baş'ın cesedi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirildi.

Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.