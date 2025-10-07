15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde küle döndü

D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü trafiği normale döndü.