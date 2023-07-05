15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ölümlü kaza

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Asya kıtasına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti.
Bariyerlere sürten motosiklet, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya yolunda bulunan duvara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde motosikletlinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden motosikletinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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